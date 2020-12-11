Выплаты на первенцев увеличат в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплаты на первенцев увеличат в Хабаровском крае в 2021 году. Меры поддержки принимают в рамках нацпроекта «Демография». Изменения коснутся семей, которые обратятся за назначением впервые или ее продлением в связи с достижением ребенком возраста одного года или двух лет.

- Выплату предоставляют ежемесячно семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Речь идет о сумме в 32 тысячи 492 рубля. Выплату и ее размер определяют по дате и году обращения за указанной выплатой, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

Мера поддержки рассчитана на один год. Ее продляют, когда ребенку исполняется два года, а затем, когда исполняется три года. Семьям, впервые обратившимся за выплатами в 2021 году, будут ежемесячно выплачивать 16 тысяч 372 рубля. Столько же будут выплачивать тем, кто обратится за переназначением в связи с достижением ребенком года или двух лет.