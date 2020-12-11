В Хабаровском крае почти потушили масштабный пожар на свалке Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае почти потушили масштабный пожар на свалке. Ранее сообщалось, что самовозгорание случилось на полигоне бытовых отходов в Солнечном районе в семи километрах от поселка Солнечный. За минувшие сутки площадь горения сокращена до 100 квадратных метров.

- Напомним, сначала сообщалось о том, что огнем было охвачено порядка 1,6 гектара. По последним данным, огнеборцам удалось сократить площадь пожара до 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

За сутки потушили 70 кубометров бытовых отходов. На поверхности наблюдается иней, то есть удалось достигнуть понижения температуры на глубине. Работы по проливке глубины прогара, которая достигает семи метров, продолжаются. В тушении пожара задействованы девять человек, используют три автоцистерны. Также работает экскаватор, погрузчик и бульдозер.