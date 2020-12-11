Подписка от Деловой среды: образование предпринимателей для успешного бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Образовательная подписка для предпринимателей «Деловая среда Премиум» от АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) помогает начать свое дело без ошибок, а также успешно развивать уже существующий бизнес и увеличить доход.

В состав подписки входит более 100 образовательных материалов в разных форматах - бизнес-хаки известных предпринимателей, статьи, курсы, вебинары, чек-листы, пошаговые инструкции открытия разных видов бизнеса, исследования, а также экспертные разборы бизнеса подписчиков в онлайн-формате. Все материалы ориентированы на практику и основаны на личном опыте экспертов и опытных предпринимателей, а также применимы в своем деле.

В чем преимущества подписки?

- Не нужно платить отдельно за каждый образовательный материал.

- За 1000 рублей в месяц вы получите доступ ко всем платным материалам: сейчас для новых пользователей действуют специальные условия - скидка 50% на первый и все последующие месяцы.

- Подписка регулярно обновляется - каждую неделю появляется семь новых материалов, а в месяц - более 30.

- Стоимость подписки в месяц не меняется с ростом ее ценности, сейчас при стоимости подписки в 500 рублей все новые пользователи получают доступ к образовательным материалам на сумму более 40 тысяч рублей.

- Следить за статусом подписки и отменить ее можно в любое время в личном кабинете.

- Материалы по подписке доступны в мобильном приложении для iOS и в специальном разделе на платформе знаний и сервисов для бизнеса.

- Клиенты Сбера могут авторизоваться на платформе и получить быстрый доступ к оформленной подписке с помощью Сбер ID.

- Для развития предпринимательства еще в 2017 году вместе с Минэкономразвития России создали платформу знаний и сервисов для бизнеса. На ней есть платные курсы наших партнеров и наши собственные образовательные продукты, - рассказал Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда». - Чтобы упростить предпринимателям доступ к ним, решили объединить эти материалы в единую подписку.

В подписку входят курсы по управлению бизнес-процессами для малого бизнеса от НИУ ВШЭ, по комьюнити-менеджменту, управлению персоналом, ценообразованию и созданию интернет-магазина с нуля от «Нетологии», по построению бизнес-стратегий и лидерству от РАНХиГС и других партнеров.

Также подписка открывает доступ к популярному курсу «Деловой среды» «120 секунд», в нем известные российские предприниматели поделились своими бизнес-инструментами, которые регулярно применяют в своей компании. Среди них - Андрей Завьялов («Кнопка»), Владимир Корчагов («Аскона»), Михаил Кучмент (Hoff). Курс прошло уже более 120 тысяч предпринимателей по всей России.

Кроме образовательных материалов подписчикам доступны бизнес-разборы в онлайн-формате. Каждый месяц команда экспертов отвечает на вопросы подписчиков в прямом эфире, детально разбирает ошибки и дает конкретные рекомендации для каждого бизнеса. Среди экспертов - предприниматель, автор «Коммерсанта» и Psychologies Ксения Ульянова, юрист объединения «Опора России» и член экспертной комиссии Госдумы России Бато Дабаев и другие практики по маркетингу, продажам, управлению персоналом и инвестициями.