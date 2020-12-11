Хабаровский край вошел в число участников акции «Музеи для всех!» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край вошел в число участников акции «Музеи для всех!». К событию присоединились Дальневосточный художественный музей и музей имени Н. И. Гродекова. Оно проходит с 1 по 13 декабря с целью равноправного участия всех людей в культурной жизни. Из-за пандемии мероприятия проведут в виртуальном формате.

- Сотрудники Дальневосточного художественного музея представили видеоэкскурсию и мастер-класс от художника по созданию тактильной картины. Во втором случае зрителей знакомят с физическими свойствами цвета, учат передавать объемный предмет на плоскости при помощи фактурной бумаги, красок и клея, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Гродековском музее подготовили видеоэкскурсию «Диномир Дальнего Востока». Это своего рода краткий ликбез о древних ящерах Приамурья. При этом экскурсоводами были дети с особенностями ментального развития и учащиеся Детского эколого-биологического центра.