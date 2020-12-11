В ЕАО доставили 100 доз вакцины от коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Еврейскую автономную область доставили 100 доз вакцины Гам- КОВИД -Вак, торговая марка «Спутник V» от коронавируса. Первыми участниками прививочной кампании станут медработники, а также сотрудники образовательных и социальных учреждений. Местом для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции определили поликлинику областной больницы.

- Отметим также, что гражданам, желающим сделать прививку, предварительно нужно будет получить отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Напомним, иммунизацию проводят по добровольному согласию. По стандарту, повторную прививку все участники вакцинации получат через 21 день, - рассказали в пресс- службе областного правительства ЕАО.

Ранее сообщалось, что сократилось число амбулаторных больных с коронавирусом, однако об улучшении ситуации с пневмонией говорить пока рано.