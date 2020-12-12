Обстановка в Хабаровске 12 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость

В Хабаровском крае суббота, 12 декабря, в метеорологическом плане должна пройти спокойно Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровском крае суббота, 12 декабря, в метеорологическом плане должна пройти спокойно. По информации Дальневосточное УГМС, опасных явлений не ожидается.

В Хабаровске возможен небольшой снег, температура ночью от - 17ºС до -15ºС, днем от -13ºС до -11ºС, ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. В южных районах края местами небольшой снег, ночью температура упадет до -23…-16ºС, днем потеплеет до -15…-9ºС, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах Хабаровского края местами небольшой снег, ночью -30…-18ºС, днем – 17…-6ºС, ветер западный и юго-западный 3-11 м/с. На севере края ожидается местами небольшой снег, ночью морозы - от -23ºС до -216ºС, днем от -18 до -10ºС, ветер западный, северо-западный 5-13 м/с. На побережье местами ожидаются порывы до 15-18 м/с.

Геомагнитная обстановка тревоги не внушает: низкая солнечная активность и спокойное геомагнитное поле. В норме и уровень радиации – от 9 до 18 мкр/ч, что в рамках естественного фонового излучения.

На реках региона ледостав. Опасные гидрологические явления не прогнозируются. Помните, что на льду следует соблюдать правила безопасности.