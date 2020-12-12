Уголовная щедрость: пьяный хабаровчанин украл из комиссионки телефоны, подарил их соседям и возлюбленной

Мужчина взломал рольставни, вскрыл дверь и залез в торговый павильон Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Евгений (имя изменено - прим. ред.) всю ночь прикладывался к бутылке и утром решил пройтись по району. По пути он приметил торговый павильон, в котором находится комиссионный магазин. 36-летний безработный недолго думая решил обокрасть магазин.

Скупка находилась на остановке «Юбилейная». Мужчина взломал рольставни, вскрыл дверь и залез внутрь. С витрины Евгений забрал 19 мобильных телефонов и был таков. Ущерб оценили в 35 тысяч рублей.

Не учел хабаровчанин, что его снимала камера видеонаблюдения. По записи с нее оперативники и нашли Евгения. Выяснилось, что за спиной мужчины богатое криминальное прошлое, в том числе, убийство.

Мужчину задержали, оперативники нашли только 17 сворованных гаджетов, еще два хабаровчанин потерял, когда бежал из комиссионки. Несколько телефонов Евгений подарил соседям и даме сердца.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.