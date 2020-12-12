Наши отличились: безработный хабаровчанин обокрал женщину в Санкт-Петербурге

Оперативники задержали хабаровчанина по «горячим следам» Фото: Александр ГЛУЗ

Хабаровчанин Сергей (имя изменено - прим. ред.) уехал в Санкт-Петербург за лучшей жизнью, но что-то пошло не так. 10 декабря утром 44-летний мужчина залез в сумку к ничего не подозревающей женщине и украл вещи.

Сергей сумел вытащить из сумки кошелек и банковскую карту, женщина обратилась в полицию. Оперативники задержали хабаровчанина по «горячим следам». Полиция настигла Сергея возле дома №20 по Ланскому шоссе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет колонии.