Площадь пожара на мусорном полигоне рядом Солнечным уменьшилась в 32 раза

Площадь возгорания уменьшена до 50 квадратных метров Фото: Правительство Хабаровского края

В крае удалось локализовать крупный пожар на полигоне бытовых отходов, который находится рядом с поселком Солнечный. Напомним, что свалка загорелась несколько дней назад. Огонь бушевал на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Площадь возгорания уменьшена до 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Пожарные долго борются с огнем из-за большой глубины: местами мусор прогорел до семи метров в глубину.

- На месте продолжают работать три пожарных расчёта. Также привлечена спецтехника. За сутки потушен 50 кубометров мусора. Остались незначительные очаги, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Напомним, что горящий полигон находится далеко от районного центра.