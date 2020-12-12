Главную новогоднюю елку из живых деревьев нарядили в Хабаровске

Вокруг елки работа не утихает - ледовые скульпторы готовят затейливые узоры и портреты всеми любимых сказочных героев Фото: Администрация Хабаровска

В парке «Динамо» нарядили главную новогоднюю елку Хабаровска. Дерево привезли из Ванинского района. Городская ель в высоту 23 метра - на три метра выше краевого колючего символа года, который устанавливают на площади Ленина. Дерево увенчано пятиконечной звездой, наряжено в игрушки и блестящие шары.

Главная елка краевой столицы засияет через неделю. Осталось взять ее основание в резное ледяное кольцо. Вокруг елки работа не утихает - ледовые скульпторы готовят затейливые узоры и портреты всеми любимых сказочных героев.

- В этом году ледовое оформление новогоднего городка посвящено персонажам из популярных советских и зарубежных мультфильмов. В парке хабаровчан уже ждут Карлсон, Машенька и Медведь, кот Леопольд с мышатами, Губка Боб Квадратные Штаны и многие другие. Электромонтеры продолжают навешивать всевозможную иллюминацию. Практически готовы к заливке две большие ледовые горки, на днях начнется создание еще трех снежных - поменьше, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

В парке уже установили главный тотем - легендарного Гулливера. В новом наряде великан держит в ладони галион мечты. Вместо обветшавших фигур Деда Мороза и Снегурочки на входе гостей будут встречать ледовые поздравительные композиции.

На аллее уже установлены блоки для проведения традиционного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь». В этом году он будет посвящен мультипликационной теме. К моменту старта состязаний, который запланирован на 22 декабря, украшение парка «Динамо» будет завершено.