Ликуйте, хабаровские дольщики: проблемный дом на Алексеевской улице сдадут на следующей неделе

Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса Фото: Администрация Хабаровска

Долгожданные ключи от квартир получат дольщики дома на Алексеевской улице. Этого момента люди ждут с 2015 года, когда строительство здания остановилось из-за банкротства застройщика - МУП «УКС». В 2020-м завершить возведение дома согласился приморский инвестор.

Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса. Из них четыре четырехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных. Квартиры передают жильцам с ремонтом и сантехникой. Во дворе установлены баскетбольная и бельевая площадки, оборудование для воркаута и детский игровой комплекс. Возле дома есть своя парковка.

- Темпы строительства были очень высоки. По договору с ОАО «Владивостокская фармацевтическая фабрика» срок сдачи – февраль, но все сделано гораздо раньше. Мы осмотрели квартиры, ремонт качественный. Будем держать ситуацию на контроле до тех пор, пока последний дольщик не получит ключи, - сказал Кирилл Осипчук, прокурор города Хабаровска.

Сейчас идет итоговая проверка документов. Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, ожидается, что положительное заключение о соответствии объекта проекту, ГОСТам, стандартам будет выдано на следующей неделе.

- Сразу после этого администрация города выдаст разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Так как застройщик – МУП «УКС» - банкрот, и сейчас идет конкурсное производство, то подписание актов с дольщиками будет вестись в рамках 127 ФЗ «Закона о банкротстве». Мы встретимся со всеми людьми в департаменте архитектуры на общем собрании и обговорим все детали процедуры, - рассказала Лариса Хохолева, главный специалист департамента.