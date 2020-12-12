Застолье на выживание: житель Комсомольска поссорился с собутыльником и до смерти забил его ножом

Раненного мужчину положили в реанимацию, спустя несколько часов он скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске Игорь (имя изменено - при. ред.) выпивал с другом у себя дома. Сначала все были хорошо, приятели общались под стопочку горячительного. В какой-то момент мужчины стали ссориться.

Конфликт разрастался, мужчины, не жалея бранных слов, кричали друг на друга. Сдали нервы у 43-летнего Игоря с криминальным прошлым: он схватил нож и ударил им друга. Когда опомнился, вызвал скорую.

Истекающего кровью 46-летнего пострадавшего увезли в больницу. Мужчину положили в реанимацию, спустя несколько часов он скончался. Врачи сделали все возможное.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Мужчине грозит до десяти лет колонии. В криминальной биографии Игоря есть аналогичные преступления.