В Хабаровске выбрали места для продажи хлопушек, петард и фейерверков

В Хабаровске пиротехнику будут продавать в 31 магазине Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Салюты и петарды начнут продавать в магазинах, которые появятся в каждом районе Хабаровска. Качественные бенгальские огни и хлопушки будут отпускаться покупателям минимум с 16 лет, поштучно и без следов порчи.

В Хабаровске пиротехнику будут продавать в 31 магазине. Заявки на размещение торговых точек от бизнесменов еще поступают. В ближайшее время будет проведен рейд по пиротехническим магазинам. С полным списком магазинов можно ознакомиться на сайте городской мэрии.

Чтобы грядущий праздник ни для кого не превратился в драму, городское управление по делам ГОиЧС настоятельно рекомендует хабаровчанам перед покупкой требовать у продавца сертификат на товар, а при запуске разноцветных огней в небо точно следовать инструкции.

Продавать пиротехнику нельзя в магазинах, которые находятся в домах и на территории транспортных структур. Также качественные петарды нельзя купить с машины.

КАК ВЫБРАТЬ?

- Пиротехнику запрещено продавать лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение); поштучно, без заводской потребительской упаковки; при отсутствии идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции по эксплуатации; без обязательного сертификата соответствия, - сказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

При покупке салютов и хлопушек обязательно стоит обратить внимание на признаки контрафакта: есть ли документы на пиротехнику, верно ли оформлены товарно-сопроводительные документы, имеются ли сертификаты соответствия. Немаловажный пункт для качественных бенгальских огней - этикетка с четко различимым текстом на русском языке и соответствие названия, изготовителей, импортеров в бумагах и на изделии.

Не стоит покупать пиротехнику, если на ее этикетке нет предупреждений об опасности, не указан тип изделия (петарда, фонтан и так далее), назначение и область его применения. Немаловажны радиус опасной зоны работающего изделия, условия его хранения, срок годности. На последний нужно обратить особое внимание: просроченная пиротехника может срабатывать непредсказуемо.