Обстановка в Хабаровском крае 13 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

Регион во власти антициклона, а значит ветренно и преимущественно без осадков Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Хабаровский край во власти антициклона. И хотя со следующей недели синоптики прогнозируют существенное похолодание, пока кроме порывистого северо-западного ветра никаких особенных неприятностей ждать не стоит.

В Хабаровске 13 декабря 2020 года ветренно и свежо. Осадков не ожидается, температура ночью от - 18ºС до -20ºС, днем от -12ºС до -14ºС, ветер северо-западный 7-12 м/с.

В южных районах края также без существенных осадков, температура ночью от -15ºС до -22ºС, днем от -9ºС до -15ºС, ветер юго-западный 6-11 м/с.

В центральных районах возможен небольшой снег, температура ночью от -13ºС до -30ºС, днем от - 4ºС до -21ºС, ветер западный, юго-западный 3-11 м/с.

В северных районах – местами небольшой снег, температура ночью от -16ºС до -25ºС, днем от -8 ºС до -18ºС, ветер западный, северо-западный 5-13 м/с, на побережье местами порывы до 15-18 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 17 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений. По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов. Магнитное поле земли спокойное.

По состоянию на утро 13 декабря 2020 года на территории Хабаровского края зафиксировано в общей сложности 28610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки 340 случаев. 429 человек – выздоровели, 2 скончались.