В Хабаровске началась реконструкция детской железной дороги

Детская железная дорога работает три месяца в году ФОТО: предоставлено РЖД

Хабаровская детская железная дорога – уникальный объект. Это не просто развлекательный комплекса, а полноценное замкнутое предприятие со всей инфраструктурой. Здесь юные железнодорожники в течение трех летних месяцев получают необходимые навыки и знания и сами участвуют в процессе пассажироперевозки.

В этом году в период межсезонья специалисты ДВЖД решили провести реконструкцию полотна, и прилегающей инфраструктуры. Таких масштабных ремонтно-восстановительных работ здесь не было более 70 лет – с момента открытия дороги в 1958 году.

Как сообщил главный инженер ДВЖД планируется полная замена старых деревянных шпал на новые железобетонные, а также полная смена рельсов.

- На данный момент работы выполнены на 30 процентов, на станциях Юбилейная и Пионерская полотно заменено практически полностью, - отметил он.

В общей сложности будет перестроено 2,5 км дороги. Железобетонные шпалы намного долговечнее деревянных, которые со временем гниют и требуют эксплуатационных затрат. Реконструкция завершится весной. А откроется детская железная дорога, как всегда, 30 мая.