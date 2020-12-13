Школьные каникулы в Хабаровском крае начнутся раньше

Новогодние каникулы 2020 - 2021 продлятся почти две недели Фото: Ольга КИВА

Зимние каникулы у школьников в Хабаровском крае начнутся 26 декабря 2020 года. Такое решение продиктовано особенностями календаря. В отличие от четырех последних лет, когда последние учебные дни для школьников были 30 и даже 31 декабря в этом году последнем учебным днем должно стать 26 декабря, а сами зимние каникулы начнутся с 28 декабря и продлятся до 10 января 2021 года включительно. Что же до идеи о продлении зимних каникул до 23 (по другим данным 25) января, то решение о продлении зимних каникул оставлено на усмотрение регионов. В случае неблагоприятного развития ситуации с COVID-19 им дано право самостоятельно продлевать зимние каникулы и определять дату начала учебы. В министерстве образования и науки Хабаровского края отметили, что в настоящее время вопрос о возможности продления каникулярного времени остается открытым.

Напомним, 14 декабря в краевом минобрнауки пройдет личный прием граждан. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории края проведение личного приема с руководителями министерства будет организовано в режиме видеоконференцсвязи только по предварительной записи.