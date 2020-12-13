Хабаровские спасатели провели учения в Холдоми Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На территории горнолыжной базы Холдоми готовятся к приему туристов. А чтобы неприятности не омрачили новогодние праздники, проводят окончательную проверку безопасности на территории лыжной трассы. Так, накануне спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России провели на территории базы учения, отработали приемы эвакуации людей в случае аварийной остановки кресельного подъёмника, способы оказания помощи пострадавшим в различных ситуациях.

- Канатная дорога «Холдоми» является одной из самых крупных в ДФО, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В случае, если подъёмник по каким-то причинам выйдет из строя, самостоятельно покинуть его пассажиры не смогут - потребуется помощь обученных специалистов. Поэтому спасатели отработали все моменты, касающиеся эвакуации людей с подъёмника.

Реальных случаев эвакуации пока не было - по словам спасателей, подъёмник оборудован двойной системой защиты от остановки.