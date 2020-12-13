Пожарные локализовали возгорание на мусорном полигоне в Солнечном Фото: Правительство Хабаровского края

Три пожарных расчета продолжают работу по тушению возгорания на свалке бытовых отходов в Солнечном районе Хабаровского края. Как сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в настоящее время пожар локализован. От изначальной площади в 1600 квадратных метров остались незначительные разрозненные очаги.

- Привлечена спецтехника и три пожарных расчета. За сутки потушено 50 кубометров мусора. Остались незначительные очаги, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите. Продолжительность ликвидации пожара обусловлена большой глубиной прогара, местами достигающей семи метров.