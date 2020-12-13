В Хабаровске не работает 32 лифта Фото: Правительство Хабаровского края

По сообщению диспетчерской службы по состоянию на 13 декабря 2020 года на территории краевой столицы неисправны 32 лифта. Большинство находятся на модернизации или плановой замене.

В ТСЖ «Дендрарий» произошел обрыв прядей канатов. Срок окончание ремонтных работ определен. В Доме на улице Вахова, 10 б лифт разукомплектован начиная с 1 июля. Срок окончания работ не определен. В ТСЖ «Амурские зори – 5» в доме по улице Гайдара, 13 неисправна электроника. Всего в Центральном районе города неисправно 4 лифта, в Кировском – 2, в Краснофлотском – 4, в Индустриальном – 10. Наибольшее число неисправных лифтов – 13 – в Индустриальном районе города.