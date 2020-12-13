В ЕАО регистрируют рост количества детей, больных пневмонией и ОРВИ Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В ходе еженедельного совещания главных врачей в ЕАО был отмечен факт роста заболеваемости пневмонией среди детей. С начала недели в регионе зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ и как следствие развитие пневмоний в качестве осложнения. Заболевания у малньких пациентов протекают преимущественно в легкой и среднетяжелой форме. Вместе с тем сложной продолжает оставаться обстановка в санатории «Кульдур».

- На сегодняшний день мы не видим новых случаев заболевания среди отдыхающих санатория «Кульдур», однако поступили первые две пневмонии из самого поселка Кульдур – это местные жители. Ситуация теперь поставлена на дополнительный контроль не только в санатории, но и в поселке в целом, – рассказал Валерий Жуков, заместитель председателя правительства ЕАО.

Напомним, власти области отметили стабилизацию числа заболевших коронавирусной инфекцией на территории ЕАО. На прошлой неделе в области начался процесс вакцинации от заболевания. Первыми прививки будут сделаны медицинским работникам.