Обстановка в Хабаровском крае 14 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Хабаровская епархия

Сегодня, 14 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -19 -21, днем -14 -16, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -15 -22, днем -9 -15, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -13 -30, днем -4 -21, ветер западный, юго-западный 3-11 м/с. В северных районах местами небольшой снег, ночью -16 -25, днем -8 -18, ветер западный, северо-западный 5-13 м/с, на побережье местами порывы до 15-18 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 28948.