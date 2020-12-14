Погода на неделю 14-20 декабря в Хабаровском крае: морозно и короткое потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае начнется заметное похолодание. Ночные температуры 11-12 декабря были в пределах -15 -20 градусов, местами -25 -30, днем на уровне -9 -14 градусов, в отдельных районах до -15 градусов.

По прогнозам синоптиков, 14-15 декабря будет морозно, без существенных осадков, свежий ветер на побережье и по долинам рек порывами 15-20 м/с. Небольшое потепление наступит 16-17 декабря, температура днем будет на 3-5 градусов выше, в отдельных районах пройдет снег. На юг Дальнего Востока поступит новая порция выхоложенного континентального воздуха. А в конце недели столбик термометра ночью опустится до -19 -24 градусов, местами -30 и ниже, днем не выше -15 -20 градусов.

- Погода в Хабаровске будет морозной, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра будет опускаться до -18 -23 градусов, днем до -13 -18. Ветер умеренный, в отдельные дни не исключен небольшой снег, - рассказали в Дальневосточном УГМС.