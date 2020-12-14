В Хабаровском крае стабильной остается ситуация по новым случаям заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае стабильной остается ситуация по новым случаям заражения коронавирусом. Согласно информации сервиса «Яндекс. Коронавирус: статистика» в среднем за последнюю неделю ежесуточно выявляют 337 случаев заболевания.

Максимальное количество выявленных за неделю случаев заражения 342, минимальное - 334. Напомним, в целом в регионе общее число заболевших стремится к 29 тысячам, выздоровевших - к 23 тысячам. Скончались 180 человек. Как сообщили в региональном минздраве, за последние сутки выявили 338 новых случаев заражения. Из них 241 случай в краевой столице.

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, регулярно делайте влажную уборку, проветривайте помещения. Эти меры помогут минимизировать риски заражения коронавирусом.