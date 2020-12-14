Дамская сумочка с деньгами пропала из машины в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег ЗОЛОТО

Дамская сумочка с деньгами пропала из машины в Комсомольске-на-Амуре. Хозяйка иномарки отошла на несколько минут, не закрыв двери автомобиля, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Женщина сразу обратилась в полицию и сообщила, что в сумке лежали 19 тысяч рублей.

- По данному факту полицейские провели проверку. Вскоре они задержали подозреваемого. Это был 51-летний безработный ранее судимый местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что проходил мимо машины, заметил незапертую дверь припаркованной иномарки. Ему не составило труда забраться в салон, взять сумку, которая лежала на переднем сиденье и благополучно скрылся. Деньги он потратил по своему усмотрению. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до пяти лет.