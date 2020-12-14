Перед Новым годом в Хабаровском крае в магазинах проверяют «антиковидный» режим Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед Новым годом в Хабаровском крае в магазинах проверяют «антиковидный» режим. Внимание соблюдению масочного режима, социальной дистанции среди покупателей. Перед праздниками значительно повышается потребительский спрос. В магазинах готовы к «нашествию» покупателей в преддверии нового года.

- Чтобы минимизировать риски заражения, предприниматели увеличивают время работы магазинов, число сотрудников и количество работающих касс на торговых объектах, - отметили в краевом минсельхозе.

Отметим также, что в этом году в Хабаровске на пять дней раньше начнут работать елочные базары. Кроме того, с 15 по 31 декабря во всех районах города будет работать 115 таких торговых точек, некоторые кафе и рестораны, организации по торговле стройматериалами в декабре 2020 года планируют открыть новые торговые точки.