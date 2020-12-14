В Хабаровском крае на месте совхоза советских времен делают сыр по европейским технологиям ФОТО: Минвостокразвития

В Хабаровском крае на месте совхоза советских времен делают сыр по европейским технологиям. Проект реализовала Анастасия Сотникова, которая получила землю по программе «Дальневосточный гектар». В планах фермера построить новый капитальный коровник.

- Четыре участка в селе Зоевка района имени Лазо раньше были заброшенным полем, оставшимся от военного совхоза советских времен. Сегодня здесь уже стоит ферма Анастасии, пасутся козы и коровы, растут овощи, то есть работает нормальное крестьянско-фермерское хозяйство, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Отметим также, что в ассортименте производимой на ферме продукции, сыры итальянские, грузинские, армянские: каччота, риккота, скаморца, халлуми, буратта, чечил и сулугуни. Спрос на них, как отмечает Анастасия, большой.