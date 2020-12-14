В Хабаровске отложили установку ледовых и снежных скульптур Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отложили установку ледовых и снежных скульптур. Причина тому отсутствие снега и достаточно теплая для зимы погода. Однако в целом город уже украсили к Новому году. Празднично сейчас выглядят административные здания предприятий и организаций, а также торговые площади, витрины и фасады.

- Новогоднее оформление предприятий готово на 94 процента. В городе продолжают размещать аншлаги, светодинамическую подсветку, гирлянды, ледовые скульптуры, елки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в краевой столице планируют сделать 11 новогодних городков. С 8 декабря в Хабаровске стартовал ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление районов. Участники экспертной комиссии оценят районные городки, качество украшения дворовых территорий и предприятий. Итоги творческого состязания подведут в январе 2021 года.