Подписка от Деловой среды: образование предпринимателей для успешного бизнеса

Образовательная подписка для предпринимателей «Деловая среда Премиум» от АО «Деловая среда» входит в экосистему Сбера

Образовательная подписка для предпринимателей «Деловая среда Премиум» от АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) помогает начать своё дело без ошибок, а также успешно развивать уже существующий бизнес и увеличить доход.

В состав подписки входит более 100 образовательных материалов в разных форматах — бизнес-хаки известных предпринимателей, статьи, курсы, вебинары, чек-листы, пошаговые инструкции открытия разных видов бизнеса, исследования, а также экспертные разборы бизнеса подписчиков в онлайн-формате. Все материалы ориентированы на практику и основаны на личном опыте экспертов и опытных предпринимателей, а также применимы в своём деле.

В чём преимущества подписки?

• Не нужно платить отдельно за каждый образовательный материал.

• За 1000 рублей в месяц получаешь доступ ко всем платным материалам: сейчас для новых пользователей действуют специальные условия — скидка 50% на первый и все последующие месяцы.

• Подписка регулярно обновляется — каждую неделю появляется семь новых материалов, а в месяц — более 30.

• Стоимость подписки в месяц не меняется с ростом её ценности, сейчас при стоимости подписки в 500 рублей все новые пользователи получают доступ к образовательным материалам на сумму более 40 тыс. рублей.

• Следить за статусом подписки и отменить её можно в любое время в личном кабинете.

• Материалы по подписке доступны в мобильном приложении для iOS и в специальном разделе на Платформе знаний и сервисов для бизнеса.

• Клиенты Сбера могут авторизоваться на платформе и получить быстрый доступ к оформленной подписке с помощью Сбер ID.