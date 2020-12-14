Почта России и издатели газет продлили скидки на подписку Фото: Почта России

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Напомним, пожилые люди могут вызвать мобильного почтальона на дом по бесплатному телефону 8-800-1-000-000. После почтальон ближайшего почтового отделения перезвонит и договорится о времени посещения, чтобы оформить подписку на издания.

Стоимость подписки снижена на 1700 газет и журналов.В дни акции издания со скидкой в онлайн каталоге отмечены специальным значком. При выборе изданий на сайте или в мобильном приложении Почты России достаточно ввести в поисковой строке название необходимого журнала или газеты, далее выбрать период доставки, добавить издание в корзину и оплатить банковской картой.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и знакомым в любой регион страны. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.