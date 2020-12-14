На стадионе «авангард» в Хабаровске откроют ледовую дорожку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стадионе «Авангард» в Хабаровске откроют ледовую дорожку. Церемония пройдет завтра, 15 декабря. Мероприятие организовали силами сотрудников Центра спортивной подготовки сборных команд края и комитета по управлению Краснофлотским районом.

- В день открытия, до 18:00 вход на ледовую дорожку бесплатный. Потом с 18:00 до 22:00 и в последующие дни стоимость входного билета составит 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Отметим также, что в спортивном комплексе будет работать прокат коньков. Взять их в аренду можно будет за 250 рублей. Жителей и гостей края приглашают провести время и укрепить здоровье - отдых на свежем воздухе полезен и взрослым, и детям.

Напомним, что в этом году катки начнут работать на трех муниципальных стадионах - «Нефтяник», «Юности» и «Заря».