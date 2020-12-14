Жители Хабаровского края пожаловались Михаилу Дегтяреву на высокие тарифы на тепло Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Жители Хабаровского края пожаловались Михаилу Дегтяреву на высокие тарифы на тепло. Встреча прошла во время визита главы региона на минувших выходных. Напомним, врио губернатора края посетил Хабаровский район, где закончилось строительство станции водоочистки подземных вод.

- Высокотехнологичное оборудование станции очищает подземные воды от соединений железа, кремния и лития. В итоге вода, подаваемая в систему снабжения села Рощино, теперь соответствует всем требованиям, установленным санитарными правилами и нормами, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Строительство станции водоочистки подземных вод организовано в рамках национального проекта «Экология».

На сообщение о высоких тарифах на топливо Михаила Дегтярев ответил, что о проблеме в правительстве региона знают и ищут для нее самое эффективное решение.