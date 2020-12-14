«Дальневосточную ипотеку» в Хабаровском крае оформили почти две тысячи семей Фото: Олег ЗОЛОТО

«Дальневосточную ипотеку» в Хабаровском крае оформили почти две тысячи семей. Таков результат работы с декабря 2019 по декабрь 2020. Общая сумма займов составила семь миллиардов рублей. Напомним, ипотеку выдают под два процента. Однако в нескольких банках за счет специальных предложений ставка достигает 1,7 процента.

- Специалисты отмечают, что жилищный проект отлично зарекомендовал себя в регионе. Хабаровский край уверенно держится в тройке лидеров среди субъектов ДФО по количеству и объемам выдачи. По прогнозам экспертов, ожидается дальнейший рост числа заключенных кредитных договоров, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, по «Дальневосточной ипотеке» можно купить жилье или построить жилье на территории ДФО. К слову, изначально первоначальный взнос для оформления займа составлял 20 процентов, однако позже его сократили до 15 процентов.