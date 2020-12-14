Жителей Еврейской автономии просят помочь в спасении орла Гриши ФОТО: аккаунт в Instagram Андрея Аверина

Жителей Еврейской автономии просят помочь в спасении орла Гриши. Молодую птицу подобрали на одной из лесных дорог Облученского района ЕАО 8 декабря. Так получилось, что пернатый попал в руки сотрудника дирекции ООПТ.

- Внешне птица выглядела ослабленной. Ее осмотрит ветеринар, а после орла, которого уже нарекли Гришей, надо будет откормить, чтобы он набрался сил и смог вернуться в дикую природу, - рассказал эколог Андрей Аверин.

Отметим также, что птице требуется много мясной пищи - мясо, рыба, и не обязательно свежие. В природе суточная потребность беркута в пище составляет не более полутора килограммов мяса. Есть предположение, что птице, прежде чем вернуться в родную среду обитания, придется провести в сарае два-три месяца. Тех, кто может помочь мясом или рыбой, просят обращаться в дирекцию по ООПТ области по телефонам (42622) 2-28-73, (42622) 4-16-40, 8-964-825-54-51.