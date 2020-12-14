За год в Хабаровском крае выявили 14 нелегальных пунктов приема древесины

За год в Хабаровском крае выявил 14 нелегальных пунктов приема древесины Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год в Хабаровском крае выявил 14 нелегальных пунктов приема древесины. Такие данные по итогу проверок на 1 декабря 2020 года озвучила заместитель начальника отдела экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Екатерина Санина.

Под контролем главного управления находятся 189 пунктов, где разрешена деятельность по приему, отгрузке, переработке древесины. В 14 пунктах прием и отгрузку вели без постановки на учет. Нарушителей привлекли к административной ответственности, общая сумма штрафов для них составила 895 тысяч рублей.

Среди прочих нарушений были отсутствие на пункте в доступном для обозрения месте информации о лице, занимающемся приемом и отгрузкой древесины, данные о юридическом лице или ИП. Также не были указаны контактные данные, время работы пункта и другие сведения, установленные региональным законом.

Консультации по вопросам правоприменительной практики по приему, отгрузке, переработке древесины проводят по телефону (4212) 40-23-53.