Был пьян и курил в туалете: с самолета в Хабаровске сняли пассажира Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровске транспортные полицейские сняли с самолета пассажира. Причиной тому стало нетрезвое состояние мужчины. Мало того, он позволил себе закурить в туалете на борту воздушного судна. Предварительной известно, что нарушитель собирался улететь в Магадан, но вместо этого оказался в дежурной части полиции.

- О нетрезвом пассажире в полицию сообщил сотрудник аэропорта. Смутьян к тому времени уже поднялся на борт самолета. Правоохранители прибыли к воздушному судну и вывели нарушителя. Позже выяснилось, что это 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Провели медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле. В отношении пассажира составили административные протоколы. Гражданину грозит административный арест сроком до 15 суток.