В Хабаровском крае начнут контролировать цены на продукты питания и ГСМ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае начнут еженедельно контролировать цены на продукты питания и ГСМ. Михаил Дегтярев заявил об этом на совещании с первыми заместителями Александром Никитиным и Марией Авиловой.

Как отметил глава региона, в планах в том числе работать индивидуально с предпринимателями и с поставщиками. Кроме того, есть намерение при необходимости привлекать территориальные органы: ФАС, прокуратуру и другие ведомства.

Михаил Дегтярев также добавил - если президент России обратил внимание на рост цен, это значит, что недорабатывают на местах. Врио губернатора Хабаровского края подытожил свое выступление на совещании словами о том, что информацию о ценах будут заслушивать регулярно во время оперативных совещаний. И напоследок отметил, что неприемлемо поднимать цены на товары во время пандемии.