Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 14 декабря 2020: лечатся 286 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 14 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре на базе городской больницы №2 получают лечение 558 человек. Из них у 286 человек официально подтвержден коронавирус. За сутки госпитализировали с этим диагнозом 37 человек.

- В реанимационном отделении находится 30 пациентов. У одного человека, контактировавшего с заболевшими, только подозревают коронавирус. Также лечение получает 271 пациент с внебольничной пневмонией, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В инфекционный госпиталь городской больницы №4 госпитализировали 13 человек. Выписали 10 человек. Всего в госпитале 299 пациентов.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры - избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома.