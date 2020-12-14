Держатели премиальных карт Mastercard от Россельхозбанка до нового года будут пользоваться Яндекс Go со скидкой

Держатели премиальных карт Mastercard от Россельхозбанка до нового года будут пользоваться ЯндексGo со скидкой

Чтобы принять участие в акции, необходимо привязать премиальную карту платежной системы Mastercard Россельхозбанка для оплаты в приложении Ultima Яндекс Go, выбрать тариф Business, Premier, Elite или Cruise при заказе машины и получить скидку 15% на поездки.

Также владельцам карт любой категории доступны дополнительные скидки от 10% и бонусы от партнеров - участников всех акций: на бронирование номеров в Booking.com, Hotels.com, услуги мобильной связи Tele2, товары и услуги розничных магазинов и ресторанов.

- Россельхозбанк совместно с партнерами в преддверии праздников запускает ряд акций,позволяющих экономить средства на ежедневных покупках, для держателей карт платежной системы Mastercard. Товары и услуги из различных категорий: продукты, одежда, транспортные услуги доступны по самым выгодным ценам, - отметила Юлия Деменюк, руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк».

В акциях принимают участие более 15 розничных магазинов и компаний. Подробную информацию о сроках их проведения, скидках и бонусных программах по картам Mastercard можно получить на сайте Россельхозбанка в разделе «Акции», а также на интернет-ресурсах партнеров банка.