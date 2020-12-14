Работодатели в Хабаровске задолжали сотрудникам 94 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Работодатели в Хабаровске задолжали сотрудникам 94 миллиона рублей. Честно заработанных денег ждут порядка 700 человек. По сравнению с началом 2020 года задолженность выросла на 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в городском управлении промышленности, транспорта, связи.

Власти уже принимают меры по снижению задолженности по зарплате. Например, проводят адресную работу с руководителями предприятий, конкурсными управляющими, рассматривают на заседаниях предприятия-должники. К такой работе привлекают сотрудников структурных подразделений мэрии, представителей управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, Государственной инспекции труда в Хабаровском крае, Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда РФ В Хабаровском крае.

Отметим также, что с начала 2020 года восемь организаций выплатили 73,6 миллиона рублей задолженности.