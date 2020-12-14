Соцвыплаты за работу с Covid-19 получат студенты хабаровского медколледжа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Соцвыплаты за работу с Covid-19 получат студенты хабаровского медколледжа. Распоряжение подписал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. На эти цели из казны направят более 6,4 миллионов рублей.

Напомним, студенты медколледжа ведут термометрию, работают в регистратурах и call-центрах, оформляют документацию, заполняют базы данных, помогают педиатрам и терапевтам вести прием на участках. В работе задействовали 482 человека.

- Деньги выплатят за работу в ноябре и декабре. Если студент трудился в течение одного месяца, ему выплатят семь тысяч рублей, если помогал и в ноябре, и в декабре - 14 тысяч рублей. Деньги перечислят до конца года, - сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

ранее сообщалось, что студентов распределили между медицинскими организациями Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, направили в больницы Вяземского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Ванинского и Николаевского районов.