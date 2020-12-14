Сомнительной назвали закупку томографа в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Сомнительной назвали закупку томографа в Хабаровском крае. Материалы по ней направят в Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю. Об этом заявил Михаил Дегтярев, врио губернатора края во время совещания.

По предварительной информации, в марте 2020 года КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» разместило извещение о покупке компьютерного томографа и его последующего ввода в эксплуатацию. Оборудование закупали для строящегося туберкулезного диспансера. В апреле заключили госконтракт на сумму 34 миллиона рублей со сроком поставки 30 октября. Однако на сегодняшний день контракт не исполнен.

По данному факту проводили проверку, но нарушений законодательства о госзакупках не выявили. Тем не менее сравнили данные аналогичных контрактов в других регионах и пришли к выводу, что расходы на покупку томографа значительно завышены. Его рыночная стоимость составляет около 20 миллионов рублей.