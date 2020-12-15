Обстановка в Хабаровском крае 15 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 15 декабря, ожидается ухудшение погоды в центральных и северных районов края, преимущественно в Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском и Ульчском районах. По прогнозу усиление ветра до 14 м/с, порывами до 15-23 м/с. В Хабаровске без существенных осадков, ночью -23 -21, днем -17 -15, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -20 -25, днем -20 -14, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -37 -15, днем -25 -8, ветер западный, юго-западный 8-14 м/с. На севере края местами небольшой снег, ночью -27 -15, днем -21 -13, ветер западный, северо-западный 7-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 29 282.