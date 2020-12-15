В Хабаровске злоумышленники вынесли из офисов сейф с деньгами и технику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске злоумышленники вынесли из офисов сейф с деньгами и технику. По предварительной информации, расследование уголовного дела по статье «Кража» в отношении двух местных жителей уже закончилось. Из материалов дела следует, что фигуранты промышляли в конце мая 2020 года.

- Подельники проникли в офисные помещения, откуда вынесли портативный компьютер и металлический сейф, в котором находились семь миллионов рублей, а также золотые монеты и ювелирные изделия. Общий ущерб от их криминальной деятельности оценили на сумму более 10 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранты и раньше были замечены в нарушении закона – подельников 31 и 35 лет ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Наказания они отбывали в местах лишения свободы. Похищенный ими ноутбук и пустой поврежденный сейф полицейские нашли на дне озера в черте города. Остальное имущество разыскивают.