Вандалы разгромили новую экстрим-площадку в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Вандалы разгромили новую экстрим-площадку в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, территорию обустроили около Драмтеатра совсем недавно. Она нужна молодым комсомольчанам, таких площадок очень не хватает в городе юности. Однако злоумышленникам, видимо, некогда об этом думать, они только разрушают.

- Возникает вопрос, стоит ли делать в будущем такие площадки, если некоторые горожане так варварски относятся ко всему новому. Жителей города просят помочь в поимке злоумышленников, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Если вы располагаете информацией о произошедшем или о людях, причастных к разрушению площадки, пожалуйста, обратитесь по телефону 52-29-15. Конфиденциальность гарантируется.

Жителей города убедительно просят бережно относиться к своему городу, сохранять то, что создается практически общими усилиями.