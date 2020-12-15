Почта России готовится к росту числа отправлений в предновогодний сезон Фото: Почта России

В ноябре компания зафиксировала увеличение объема импорта: количество посылок, ввезенных в Россию, выросло на 21,3%, а EMS-отправлений – на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года . В период ноябрьских распродаж объем доставок Почтой России из российских интернет-магазинов увеличился на 25% по сравнению со среднедневным значением за осенние месяцы 2020 года.

В ноябре прошли крупнейшие ежегодные распродажи – «День холостяка» (11 ноября), «Черная пятница» (27-29 ноября) и «Киберпонедельник» (30 ноября). Пик доставок из российских интернет-магазинов пришёлся на конец месяца: с 23 по 29 ноября

- Мы связываем рост объемов доставок Почтой с рядом факторов, прежде всего – с нашей развитой логистической сетью, которая охватывает самые труднодоступные населённые пункты России. Мы также активно работаем над сокращением сроков доставки и улучшением цифровых сервисов. Получить заказ сегодня можно как в ближайшем отделении Почты, просто показав сотруднику код из push-уведомления или смс, так и курьером на дом, – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

Во время распродаж самыми популярными товарными категориями у россиян стали электроника, одежда, косметика и спортивными товары. В «День холостяка» (11 ноября) люди чаще всего заказывали спортивные товары – количество доставок выросло на 94%, а также товары народного потребления – на 51%, и цифровую технику – на 50%. Во время «Черной пятницы» (27-29 ноября) и «Киберпонедельника» (30 ноября) наибольшим спросом пользовались электроника – ее доставляли на 48% больше, и одежда – на 23%.

В этом году Почта России была не только логистическим партнером интернет-магазинов, но и впервые стала участником «Черной пятницы». С 23 по 29 ноября клиенты Почты могли оформить заказ у партнеров компании и получить бонус или скидку при выборе доставки почтой. По результатам акции Почты России самыми востребованными категориями у покупателей стали электроника, цифровая и бытовая техника, посуда и кухонные аксессуары, спортивные товары и органическая косметика.