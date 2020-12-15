Обстановка в Хабаровске 15 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Администрация Хабаровска

По данным на утро 15 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. Отопления нет в доме №32 на улице Владивостокской. В краевой столице не работают 27 лифтов. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 10,1 тонны песчано-соляной смеси и реагента, с улиц собрали и вывезли 65 кубометров снега.

- Кроме того, за минувшие сутки в городе случилось 20 дорожных аварий, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 917 раз, - прокомментировали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 29282. Из них выздоровели 23311, скончались 183. За последние сутки выявили 334 новых случая заражения, из них 189 в Хабаровске. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.