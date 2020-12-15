В Биробиджане каток «Победа» отметил 100 дней работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане каток «Победа» отметил 100 дней работы. Эта площадка стала местом притяжения любителей спорта и активного отдыха. Напомним, его построили по поручению президента РФ Владимира Путина после обращения в 2016 к главе государства юных хоккеистов из Биробиджана. Ребята просили оказать содействие в строительстве объекта для круглогодичных тренировок.

- Сейчас в секциях хоккея с шайбой и конькобежного спорта занимаются около 200 детей, в планах открыть еще секцию шорт-трека. Также на катке собираются любительские хоккейные команды взрослых, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва Сергей Козаченко.

Отметим также, что со дня открытия каток также доступен для массовых катаний. Местные жители на льду «Победы» приобщаются к здоровому образу жизни. При этом многие приходят сюда семьями.