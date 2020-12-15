Водителя из разбитой машины помогли деблокировать хабаровские спасатели Фото: Мария ЛЕНЦ

Водителя из разбитой машины помогли деблокировать хабаровские спасатели. Авария с участием такси случилась в Индустриальном районе накануне, 14 декабря. Женщина-пассажир, которая в момент аварии находилась в салоне, погибла.

- Пострадавшего мужчину передали врачам скорой помощи и отправили в больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, - рассказал информированный источник.

Пока известно, что машина Toyota Vitz ехала по улице Краснореченской со стороны улицы Репина в сторону улицы Суворова. Основная версия - водитель не справился с управлением и наехал на опору освещения. От удара машину отбросило на ограждение посреди дороги.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофора.