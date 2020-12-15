В 2021 году дороги Комсомольска-на-Амуре станут еще лучше

Положительные тенденции в приведении дорог региона в нормативное состояние отметил депутат Хабаровской краевой думы Сергей Зюбр Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Кто не знает известной пословицы о главных бедах нашей страны? Дороги, особенно в провинции, далеки от идеала. Тем более приятно, что федеральные власти, а следом за ними и власти регионов всерьез настроены выиграть битву с бездорожьем. В помощь – национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемый в том числе и в Хабаровском крае. Так, в Комсомольске-на-Амуре в этом году по нацпроекту отремонтировали 20 автомобильных дорог. Все запланированные объекты приведены в нормативное состояние и приняты комиссией, в состав которой входили представители управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города, Общественного совета, депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы, Росавтодора. Также в работе комиссии принял участие и депутат Законодательной думы Хабаровского края, первый заместитель председателя Думы Сергей Зюбр.

- Избиратели из Комсомольска-на-Амуре отмечали плачевное состояние дорог, - рассказал Сергей Александрович. – Было очень много жалоб, в том числе и на печально известное Комшоссе. Во время каждой своей поездки я контролировал процесс ремонта дорожного полотна, проводил работу с администрацией, встречался с подрядчиками. Как результат, все заявленные на этот год объемы были выполнены. Я принял участие в их приемке. Были незначительные нарушения, но они были подрядчиком оперативно устранены. В целом, качество дорог, особенно Комшоссе на уровне. В 2021 году в Комсомольске-на-Амуре запланировано отремонтировать еще 20 автодорог, практику контроля за процессом продолжу.

Как отметил парламентарий, следующий его визит в город Юности запланирован уже на 14 декабря. В ходе рабочей поездки Сергей Зюбр проведет встречи с избирателями и высшими должностными лицами города.