СберБанк Онлайн снова признан лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга

Премия Digital Leaders (Диджитал лидерс) отмечает лучшие достижения в области цифровизации, проводится в 2020 году впервые и является развитием проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет. Премия проходит при экспертной поддержке Министерства экономического развития РФ, Агентства инноваций города Москвы, Высшей школы экономики, Российской венчурной компании и других общественных и государственных организаций.

- В этом году с учетом ограничений в связи с пандемией мы как никогда активно работали над диджитализацией сервисов банка для наших клиентов и дальнейшим развитием «СберБанк Онлайн». И нам очень приятно слышать, что наш мобильный банк вновь признан лучшим! - отметил Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

Елена Хомутова, директор премии Digital Leaders, подчеркнула, что в этом году было подано более трехсот заявок на получение премии.

- В большинстве своем проекты поражали масштабом и достигнутыми результатами, а также пониманием того, насколько глубоко цифровизация проникла в нашу жизнь. И, конечно же, особое место в списке победителей премии занимает самое популярное на российском рынке банковское приложение - «СберБанк Онлайн», которое вот уже несколько лет является ориентиром цифрового развития, - рассказала она.